Dolandırıcılıktan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcılıktan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Dolandırıcılıktan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, dolandırıcılıktan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H., polis ekipleri tarafından yakalandı. M.H., kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaktaydı. Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

13.02.2024 13:15
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Dolandırıcılıktan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ankara'nın Sincan ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandıran M.H'nin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, M.H'yi Sincan'da saklandığı adreste yakaladı.

Dolandırıcılıktan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı öğrenilen M.H. adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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