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Dolandırıcılıktan Son Anda Kurtuldu

Dolandırıcılıktan Son Anda Kurtuldu
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Aksaray'da 66 yaşındaki Gaffar Okan, dolandırıcılardan polis sayesinde 400 bin lirasını kurtardı.

AKSARAY'da 7 çocuk babası Gaffar Okan (66) telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların talimatıyla altınlarını bozdurdu. Parayı yatırmak için gittiği banka önündeki polis ekipleri durumu fark edince Gaffar Okan, inek almak üzere biriktirdiği altınların karşılığı olan 400 bin lirasını kurtardı.

Karaören köyünde oturan Gaffar Okan'ı telefonla arayan kimliği belirsiz kişiler, kendilerini polis olarak tanıtarak evine bir operasyon yapacaklarını, bu kapsamda evdeki ziynet eşyaları ve parayı kendilerine teslim etmelerini istedi. Dolandırıcılara inanan Gaffar Okan, inek almak üzerek biriktirdiği altınlarını alıp kent merkezine geldi. Şüphelilere kanan Gaffar Okan, sarrafta 6 bilezik ile 3 çeyrek altını 400 bin liraya bozdurup bankaya doğru yola çıktı. Okan, bankaya gireceği sırada durumundan şüphelenen Aksaray Asayiş Şube Müdürlüğü polislerine para yatırmak için geldiğini söyledi. Polisler de Gaffar Okan'a dolandırılmak üzere olduğunu söyleyip parayı yatırmasını engelledi.

'POLİSİMİZ OLMASIYDI İNEK PARAM GİDECEKTİ'

Polis ekipleri, şüphelilerle ilgili işlem başlatırken, dolandırılmaktan kıl payı kurtulan Gaffar Okan ise yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Okan, "Eşimle kahvaltı yaparken telefon geldi. 'Biz seni emniyetten arıyoruz ve evinizde arama yapacağız. Para, altın ya da ziynet eşyası var mı?' dediler. Ben de onlara inandım. 'Kimliğini al Aksaray'a gel' dediler. Altınları bozdurup verdikleri hesap numarasını yatırmamı istediler. 5 bilezik ile 3 çeyrek altınımı sarrafta bozdurdum. Bankaya parayı yatırmak için giderken beni sivil polisler fark etmiş. Polis kimliğini bana gösterdiler ve parayı yatırmamı engellediler. Allah polisimizden razı olsun. 7 çocuk babasıyım. 6 kızım ve 1 oğlum var. Daha önce böyle bir durum başıma gelmedi. Parayı internet üzerinden yatırmamı istediler. Köylü olduğum için ben de onları bilmediğimi söyledim. Sadece telefonla konuşmasını bilirim. 'Benim hanımın telefonu yok' dedim. Emniyetten eşime telefon alacaklarını söylediler. Ben ineğimin parası kurtardım. Polisimiz olmasıydı ineğimin parası gidiyordu. Tüm birikimim gidiyordu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dolandırıcılıktan Son Anda Kurtuldu - Son Dakika

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