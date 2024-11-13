Dolmabahçe Tüneli\'nde Otobüs Yangını

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Dolmabahçe Tüneli'nde İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürülürken, araç trafiğine kapatılan tünel tekrar açıldı.

Dolmabahçe Tüneli'nde Beşiktaş yönünde ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmında sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otobüsten çıkan dumanlar tünelin içerisini kaplarken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, tünelin Beşiktaş yönünü araç trafiğine kapatırken, otobüsteki yangın, aracın şoförü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hasar gören otobüs, ekiplerin çalışmasının ardından tünelden kaldırıldı.

Tünelin açılmasının ardından Şişli'deki tünel girişinin bulunduğu bölgede oluşan trafik yoğunluğu da normale döndü.

Yangın ve tünelde oluşan duman yoğunluğu vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, diğer sürücülerin yoğun duman nedeniyle tünelde ilerlemekte güçlük çekmeleri de yer aldı.