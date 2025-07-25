Dolmuş Şoföründen Cep Telefonu İle Oyun

ADANA'da trafikte cep telefonu ile oynayıp, sigara içen dolmuş şoförü, cep telefonuyla görüntülendi.

Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda ilerleyen İncirlik Kooperatifi'nde çalışan 01 M 0816 plakalı dolmuşun şoförü, yolculara aldırış etmeden sigara içti. Seyir sırasında cep telefonu ile de oynayan şoför, tepki çekti. O anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.