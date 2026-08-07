Dolphin Tayfunu Okinava'da Uçuşları İptal Etti

Dolphin Tayfunu'nun Japonya'nın güneyine yaklaşması nedeniyle Okinava Adası'ndaki en büyük havaalanı kapatılarak tüm uçuşlar iptal edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Okinava Adası'nın kuzeyinde Dolphin Tayfunu'nun hızı saatte 144 kilometreye ulaştı.

Pazara kadar Okinava bölgesinde şiddetli rüzgar, şiddetli yağmur ve yüksek dalgaların görülmesi beklenirken, bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları tavsiye edildi.

Yetkililer, 70'li yaşlarındaki 3 kişinin tayfunun oluşturduğu rüzgarın neden olduğu kazalarda hafif yaralandığını, 240 kişinin tahliye merkezlerine sığındığını bildirdi.

Naha Havaalanı cuma günü için kapatılırken, Naha kalkışlı ve varışlı tüm iç hat ile dış hat uçuşları iptal edildi.