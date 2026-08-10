Dolphin Tayfunu: Şiddetli Yağışlar ve Tahliyeler - Son Dakika
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Dolphin Tayfunu: Şiddetli Yağışlar ve Tahliyeler

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Çin'de Dolphin Tayfunu sonrası şiddetli yağışlar alarm durumu yarattı, 215 bin kişi tahliye edildi.

Çin'de Dolphin Tayfunu'nun etkisinin zayıflamasına rağmen ülkenin doğu ve orta kesimlerinde şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle birçok bölgede alarm verildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, tayfunun etkisi zayıflasa da ardından gelen şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Dolphin için mavi alarmı sürdürürken ülkenin doğu kıyılarında salıya kadar kuvvetli rüzgarların etkili olacağını bildirdi.

Pekin Meteoroloji Gözlemevi ise turuncu yağış alarmı yayımlayarak 13 Ağustos'a kadar şiddetli ve aşırı yağış beklendiğini duyurdu.

Kent yönetimi, halka nehirlerden uzak durmaları ve dağlık bölgelere gitmemeleri uyarısında bulundu.

Pekin'in bazı bölgelerinde sağanak nedeniyle kırmızı alarm verilirken dağlık kesimlerde ani sel ve heyelan riskinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Şanghay'da 215 binden fazla kişi tahliye edildi

Dolphin Tayfunu nedeniyle Şanghay'da 215 binden fazla, Fucien eyaletinde de yaklaşık 168 bin kişi riskli bölgelerden tahliye edildi.

Yetkililer, halktan tehlikeli bölgelerden uzak durmalarını, resmi uyarıları takip etmelerini ve gerekli güvenlik önlemlerini almalarını istedi.

Bu arada Şanghay'daki iki havalimanında tayfun nedeniyle yaklaşık 950 uçuş iptal edildi.

Çin'de dün tayfunun etkili olduğu Cıciang, Şanghay ve Fucien'de 1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirilmişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolphin Tayfunu: Şiddetli Yağışlar ve Tahliyeler - Son Dakika

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