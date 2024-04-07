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Dolu yağışı Adıyaman'ı beyaza bürüdü

ADIYAMAN - Adıyaman'da, aniden bastıran dolu yağışı kenti etkisi altına aldı.

Adıyaman'da akşam saatlerinden bu yana etkili olan yağmur yağışıyla birlikte dolu da etkili oldu.

Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı her yeri beyaza çevirdi. Yağışların kuvvetli olduğu Adıyaman'da Cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu. Kentte yağışlar devam ediyor.