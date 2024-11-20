Domaniç'te Kontrolden Çıkan Otomobil Yayaya ve Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
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Domaniç'te Kontrolden Çıkan Otomobil Yayaya ve Park Halindeki Araçlara Çarptı

Domaniç\'te Kontrolden Çıkan Otomobil Yayaya ve Park Halindeki Araçlara Çarptı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, bir yayaya ve park halindeki iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir otomobil dükkana daldı. Sürücü ve yaralı yaya hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

20.11.2024 20:37  Güncelleme: 20:39
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KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir yayaya ve park halindeki 2 otomobile çarptı. Park halindeki otomobillerden biri, çarpmanın etkisiyle merdivenleri aşıp bir dükkana daldı. Şoka giren sürücü ile bacağı kırılan yaya, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğleden sonra Domaniç ilçesi Bursa Caddesi'nde meydana geldi. R.Y. (47) yönetimindeki 16 BAZ 259 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaya H.İ.Z.'ye, daha sonra park halindeki 2 otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki otomobillerden biri merdivenleri aşıp, dükkana daldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası şoka giren sürücü R.Y. ile bacağı kırıldığı tespit edilen H.İ.Z., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Domaniç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Domaniç'te Kontrolden Çıkan Otomobil Yayaya ve Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika

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