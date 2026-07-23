Domaniç'te Yıldırım Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Domaniç'te Yıldırım Yangını Kontrol Altında

Domaniç\'te Yıldırım Yangını Kontrol Altında
23.07.2026 22:12
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yıldırım düşen ormanlık alandaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Üçtepe mevkisinde ormanlık alana yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, ilk müdahale aracı ve 20 personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Domaniç'te Yıldırım Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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