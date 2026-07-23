Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Üçtepe mevkisinde ormanlık alana yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, ilk müdahale aracı ve 20 personel sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Domaniç'te Yıldırım Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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