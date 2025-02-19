Dominik Cumhuriyeti'nde Cezaevleri Krizi

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SANTO Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, haklarında mahkumiyet kararı olmayan binlerce kişinin ülkedeki aşırı kalabalık durumdaki cezaevlerinde "insanlık dışı koşullarda" tutulduğu iddia edildi.

Ülkede baroya bağlı olarak ücretsiz avukatlık hizmeti sağlayan Dominik Cumhuriyeti Ulusal Halk Savunma Ofisine (NPDO) göre, yaklaşık 26 bin mahkumun yüzde 60'ından fazlası, haklarında herhangi bir suçlama olmaksızın "önleyici gözaltı" tedbiri kapsamında tutuluyor.

NPDO verileri, ülkedeki kalabalık cezaevlerinden La Victoria National'ın kapasitesinin 2 bin 100 olmasına karşın burada 7 binden fazla kişinin tutulduğuna işaret ediyor.

Konuya dair açıklamalarda bulunan NPDO Direktörü Rodolfo Valentin Santos, bazı mahkumların herhangi bir suçtan hüküm giymeden 20 yıla kadar cezaevinde tutulduğunu söyledi.

Valentin, ceza kanununa göre "önleyici gözaltının" istisnai bir tedbir olmasına karşın kefalet de dahil olmak üzere hapis cezası içermeyen 6 başka önlemin olduğunu ancak bunların nadiren kullanıldığını belirtti.

Hücrelerde banyo, doğal ışık ve havalandırmalar bulunmuyor. Bu durumun sağlık koşullarının kötüleşmesine yol açtığı kaydediliyor. Valentin'e göre, yaklaşık 5 bin mahkum kalp sorunlarından kanser ve HIV'e kadar çeşitli hastalıklardan muzdarip.

Valentin, ayrıca, mahkumların, yalnızca en temel ilaçları alabildiğine ve bazı cezaevlerinde hiç sağlık personeli bulunmadığına işaret etti.

La Victoria'da bir süre kalan ve daha sonra eski mahkum arkadaşlarını ziyaret eden Yason Guzman ile Darwin Lugo, bu cezaevindeki koşullara dair, "Hayatınıza dikkat etmek zorundasınız. Pek çoğunun durumu iyi değil." dedi.

Higüey kasabasındaki bir cezaevinde 2005'te çıkan yangında 134 mahkum yaşamını yitirmişti.

Dominik Cumhuriyeti Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, cezaevlerinde koşullara dair 2023'te yayımladığı raporda "Dominik Cumhuriyeti'nin cezaevi sistemi çöküşün eşiğinde" uyarısında bulunmuştu.

La Victoria'daki cezaevinde geçen yıl bir hücrede çıkan yangının patlamaya yol açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, La Victoria'daki yangının ardından eski cezaevi müdürü Roberto Santana'yı ülkenin 40'tan fazla cezaevini elden geçirmek ve iyileştirmekle görevli bir komisyonun başına atamıştı.

Santana ise cezaevlerinin kapasitesinin üzerinde olduğunu vurgulayarak, 2028'e kadar 20 binden fazla mahkumu barındırabilecek 25 yeni cezaevi inşa edilmesi çağrısı yapmıştı.