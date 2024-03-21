Dominik Cumhuriyeti'nde hapishane yangını: 11 kişi hayatını kaybetti

Dominik Cumhuriyeti'nde bir hapishanede çıkan yangın sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basında çıkan habere göre, başkent Santo Domingo'ya bağlı La Victoria Ulusal Cezaevi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında 11 mahkum yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen bazı kişiler hastaneye kaldırıldı.
Başsavcılık, yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Yangının ardından 300 mahkumun başka bir hapishaneye nakledildiği bilgisi paylaşıldı.
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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, boşanmadan aldığı nafakanın ardından ABD'deki yardım kuruluşlarına 640 milyon dolar bağışladı. Scott, toplamda 16,5 milyar dolar bağış yaparak bu yıl 361 küçük ölçekli kuruluşu destekledi. Bağış yapılan kuruluşlar arasında ACLU, Göçmen Kadınlar için Adalet Derneği ve LGBTQ+ hakları dernekleri bulunuyor. Scott, mal varlığının yarısını bağışlama sözünü vermişti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri ve Kilis'te düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek. Kayseri mitingi saat 13.00'te, Kilis mitingi ise saat 16.30'da gerçekleşecek.
WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Berlin'deki Türk toplumu temsilcilerine iftar verdi. İftara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Başkonsolos İlker Okan Şanlı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı. Zafer Sırakaya, iftarda dünyanın zor bir sürece girdiğini ve Orta Doğu'da ilkenin olmadığı bir süreçte olunduğunu belirterek, Gazze'deki zulmün son bulması ve bağımsız bir Filistin'in kurulması temennisinde bulundu. WEFA Genel Başkanı Musab Aydın ise WEFA'nın bugüne kadar 70 ülkede çalışma yaptığını ve 10 binden fazla kişiye iftar yemeği verdiklerini söyledi.
Bartın'da meydana gelen feci kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve araçlardan birinde sıkışan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yolda savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı. Olay yerine polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik tedbirleri aldı.
Bartın'da meydana gelen feci kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sıkışan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol savaş alanını andıran bir görüntüye dönüştü. Olay yerine polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından güvenlik önlemleri alındı.
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