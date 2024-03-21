Dominik Cumhuriyeti'nde hapishane yangını: 11 kişi hayatını kaybetti

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Berlin'deki Türk toplumu temsilcilerine iftar verdi

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Berlin'deki Türk toplumu temsilcilerine iftar verdi. İftara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Başkonsolos İlker Okan Şanlı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı. Zafer Sırakaya, iftarda dünyanın zor bir sürece girdiğini ve Orta Doğu'da ilkenin olmadığı bir süreçte olunduğunu belirterek, Gazze'deki zulmün son bulması ve bağımsız bir Filistin'in kurulması temennisinde bulundu. WEFA Genel Başkanı Musab Aydın ise WEFA'nın bugüne kadar 70 ülkede çalışma yaptığını ve 10 binden fazla kişiye iftar yemeği verdiklerini söyledi.