Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Bozdoğan Mahallesinde saat 21.30 sıralarında iddiaya göre; H.Y. (42) evinin çevresinde domuz avlarken av tüfeğiyle babası Ramazan Yılmaz'ı (71) vurdu.
Durumu fark eden H.Y'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Ramazan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ramazan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. H.Y., jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Domuz Avında Kaza: Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika
