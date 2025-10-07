Domuz Avında Kaza: Baba Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Bozdoğan Mahallesinde saat 21.30 sıralarında iddiaya göre; H.Y. (42) evinin çevresinde domuz avlarken av tüfeğiyle babası Ramazan Yılmaz'ı (71) vurdu.

DOMUZ AVLARKEN BABASINI ÖLDÜRDÜ

Durumu fark eden H.Y'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Ramazan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ramazan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. H.Y., jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla inceleme başlatıldı.