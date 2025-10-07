Domuz Avında Kaza: Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Domuz Avında Kaza: Baba Hayatını Kaybetti

Domuz Avında Kaza: Baba Hayatını Kaybetti
07.10.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da domuz avında oğlu tarafından kazara vurulan 71 yaşındaki Ramazan Yılmaz yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Bozdoğan Mahallesinde saat 21.30 sıralarında iddiaya göre; H.Y. (42) evinin çevresinde domuz avlarken av tüfeğiyle babası Ramazan Yılmaz'ı (71) vurdu.

DOMUZ AVLARKEN BABASINI ÖLDÜRDÜ

Durumu fark eden H.Y'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Ramazan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ramazan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. H.Y., jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ramazan Yılmaz, Antalya, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Kaza, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Domuz Avında Kaza: Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 aydır arıyor Ödülü 100 bin liraya çıkardı 6 aydır arıyor! Ödülü 100 bin liraya çıkardı
Fenerbahçe’de 12 futbolcu Samandıra’dan ayrıldı Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı
Puan kaybı sonrası çıldırdı Ünlü şarkıcıdan Fenerbahçeli futbolculara büyük isyan Puan kaybı sonrası çıldırdı! Ünlü şarkıcıdan Fenerbahçeli futbolculara büyük isyan
Ne İstanbul ne de Ankara İşte son 10 yılda Türkiye’nin en çok zenginleşen ili Ne İstanbul ne de Ankara! İşte son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler
İsrail’den en çok nefret eden 5 ülke: Birinciden çok ikinci ve üçüncü şaşırttı İsrail'den en çok nefret eden 5 ülke: Birinciden çok ikinci ve üçüncü şaşırttı

09:18
Akaryakıta bu gece yarısı çifte indirim geliyor
Akaryakıta bu gece yarısı çifte indirim geliyor
09:06
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem’in otopsi raporu ortaya çıktı
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı
08:36
Sunucunun bakışlara dikkat Milyoner’e damga vuran futbol sorusu
Sunucunun bakışlara dikkat! Milyoner'e damga vuran futbol sorusu
08:05
Mersin’de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü
08:03
Avukat Serdar Öktem’in öldürülmesi sonrasında Ankara’da büyük operasyon 23 kişi gözaltında
Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesi sonrasında Ankara'da büyük operasyon! 23 kişi gözaltında
02:55
Eşini tüfekle katlettikten sonra intihar etti
Eşini tüfekle katlettikten sonra intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2025 09:46:27. #7.13#
SON DAKİKA: Domuz Avında Kaza: Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.