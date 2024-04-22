Domuz leşine gelen akbabalar, fotokapana takıldı

Xiaomi Redmi 13 Modeli İçin Geri Sayım Başladı

Xiaomi'nin uygun fiyatlı ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü Redmi 13 modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonun pil konusunda önemli iyileştirmelerle geleceği ve 33W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca, Redmi 13'ün Android 14 tabanlı HyperOS arayüzüyle geleceği ve Poco M7 5G olarak da global pazarda satışa sunulabileceği tahmin ediliyor. İşlemci olarak Snapdragon 4 Gen 2'nin kullanılması beklenen telefonun benzer bir tanıtım çizgisinde ilerlemesi bekleniyor.