Domuz Saldırısında Yaralanma

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Tahnal Mahallesi'nde yaşayan H.G, ormanlık alanda domuz saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan H.G, mahalle sakinlerince Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
H.G, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
