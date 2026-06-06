Özrü yetmedi! Rahmi Koç'un "şakasına" tepkiler dinmiyor - Son Dakika
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Özrü yetmedi! Rahmi Koç'un "şakasına" tepkiler dinmiyor

Özrü yetmedi! Rahmi Koç\'un "şakasına" tepkiler dinmiyor
06.06.2026 15:14
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İş insanı Rahmi Koç'un anlattığı "Kürt kadın" fıkrası sonrası başlayan tartışmalar büyüyor. Koç hakkında soruşturma başlatılıp özür açıklaması yapılmasına rağmen siyasiler, sivil toplum temsilcileri ve bölge barolarından peş peşe tepkiler geldi. Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın fıkraya güldüğü görüntüler de eleştirilerin odağında yer alırken, çok sayıda isim eşit vatandaşlık, kadın onuru ve toplumsal saygı vurgusu yaptı.

İzmir Balçova'da gerçekleştirilen Amerikan Hastanesi açılışında Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un anlattığı "Kürt kadın" fıkrası büyük tepki çekti. Kadın kimliği, hasta mahremiyeti ve etnik kimlik üzerinden yapılan espri kısa sürede gündem olurken, Koç'a çok sayıda isimden ve siyasi çevreden tepki geldi. Koç ile birlikte yanında bulunup fıkraya gülen eski Başbakan Binali Yıldırım da tepkilerin hedefi oldu. 

Koç, anlattığı fıkrada, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş 'Hanımefendi perdenin arkasına girin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor Bey, ilk sen soyun' demiş" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, ÖZÜR GELDİ

Gelen eleştirilerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç hakkında "Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kararının ardından Rahmi Koç özür diledi. 

Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi

TEPKİLER DİNMİYOR: EŞİT VATANDAŞLIK ESASTIR

Özre rağmen Koç'a tepkiler dinmedi. Gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnsan onuru ve eşit vatandaşlık esastır. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz.

Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve bir arada huzur içinde yaşama kültürünü pekiştirmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirme iradesi olan herkesin ortak sorumluluğudur." dedi.

GÜL: TOPLUMUN HER KESİMİNİN ONUR VE DEĞERİ MUKADDESTİR

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, "Bir hastane açılışında "mizah" adı altında sergilenen Kürt kadınlarına yönelik ayrımcı, cinsiyetçi ve aşağılayıcı söylemleri en güçlü şekilde reddediyoruz.

?Etnik köken, inanç ve cinsiyet üzerinden üretilen hiçbir nefret söylemi kabul edilemez. Toplumun her kesiminin onur ve değeri bizim için mukaddestir.

?Kürtleri doğrudan hedef alan, onurunu zedeleyen ve hepimizi derinden yaralayan bu çirkin ve ayrımcı yaklaşımların hiçbir haklı gerekçesi olamaz.

Toplumsal barışı ve bir arada yaşama irademizi baltalayan hiçbir nefret unsuru, mizah kılıfı arkasına sığınılarak asla mazur gösterilemez." ifadelerini kullandı.

ŞAHİN: BU ÜLKEDE HER KADIN EŞİT DEĞERE VE SAYGINLIĞA SAHİPTİR

Gaziantep milletvekili Fatma Şahin, "Niyet ne olursa olsun, kadınların onurunu ve haysiyetini zedeleyen, şaka, espri ya da mizah adı altında dile getirilen hiçbir ifadeyi kabul etmiyoruz.

Türk kadını, Kürt kadını ya da başka bir kimlik fark etmeksizin, bu ülkedeki her kadın eşit değere ve saygınlığa sahiptir.

Bu çerçevede, Adelet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’in konuya ilişkin yaptığı açıklama için teşekkür ediyoruz.

Kadınları hedef alan ve özellikle etnik kimlikleri üzerinden ayrıştırıcı bir dil kullanan sözlerin, “espri” ya da “şaka” kisvesi altında söylenmiş olması onları masum hâle getirmez. Aksine, bu tür ifadeler toplumsal önyargıları besleyen ve saygı kültürüne zarar veren söylemlerdir." dedi.

EKMEN: SAYGISIZLIK VE BÜYÜK BİR TALİHSİZLİKTİR

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen şu ifadeleri kullandı: "Ankara’da oldukça geniş katılımlı gerçekleşen 100. Yıl etkinliğinin hemen ardından İzmir’de gerçekleşen bir açılış esnasında Rahmi Koç’un Kürt kadınını hedef alan sözlerine, Binali Yıldırım başta olmak üzere, hazirunun gülerek eşlik etmesi saygısızlık, büyük bir talihsizliktir. Sn. Koç ve Yıldırım’dan samimi bir özür beyanı beklenmektedir."

YILDIRIM: FIKRA DA FIKRA OLSA BARİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, "Fıkra da fıkra olsa bari. Fıkralar insanları düşünmeye, eğlendirmeye yönelik ince zeka ve espri ürünü anlatılardır. Siz kalkar da fıkra üzerinden toplumum bir kesmini aşağılar ve ahlaksızca rencide ederseniz işte biz de kalkar bu ahlaksızlığa dur deriz. Yıllarca Müslüman Arapları, Müslüman Kürtleri, Türklere Müslüman Türkleri de yine Müslüman olan Arap ve Kürtlere aşağıladınız kötülediniz. Ama buna rağmen Türklerle Kürtler ve Arapların arasını bozamadınız. Çünkü milletimizin basireti her zaman sizin bu ayrıştırıcı dilinizi reddetti. Önemli olan para sahibi olmak değil önemli olan ahlak sahibi olmak kısaca adam olmaktır. Kürt kadınlarını hedef alan, kadınları küçümseyen veya herhangi bir etnik kimliği alay konusu yapan ifadeler; kim tarafından söylenirse söylensin kabul edilemez. Türkiye’nin birliği; insanlarımızı etiketleyerek değil, her bir vatandaşımızın haysiyetini koruyarak güçlenir. Kadınlarımızın da, Kürt vatandaşlarımızın da onuru bu milletin ortak değeridir. Hiç kimsenin kökeni, dili, inancı veya cinsiyeti bir fıkranın malzemesi haline getirilerek aşağılanamaz. Bizim siyaset anlayışımız; ayrıştıran dile değil, saygıya, kardeşliğe ve insan onuruna dayanır. #RahmiKoçÖzürDile" ifadelerini kullandı. 

BURHAN: MAKAM VE ZENGİNLİK KÜRT KADINLARA HAKARET ETME HAKKI VERMEZ

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan da şu ifadeleri kullandı: "Makam, zenginlik sizi Kürt kadınlarına hakaret etme hakkı vermez. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan Türkiye Basın Federasyonun programında Kürt kadınlarına hakaret eden Rahmi Koç’u kınadı. Bu dili lanetliyoruz' dedi.

BÖLGE BAROLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA: ESEFLE KARŞILIYORUZ

Bölge barolarından konuyla ilgili ortak açıklama yaparak tepki gösterdi. Açıklamada şöyle denildi:

"Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, Rahmi Koç adlı kişi tarafından anlatılan ve Kürt kadınını aşağılayıcı, cinsiyetçi ve onur kırıcı ifadeler içeren sözde fıkranın, aralarında eski Başbakan Binali Yıldırım’ın da bulunduğu kişiler tarafından kahkahalar eşliğinde karşılanmış olmasını esefle karşılıyoruz.

Kürt kadınının hem kadın kimliği hem de etnik aidiyeti üzerinden aşağılanmasını konu alan bu anlatının “mizah” olarak sunulması kabul edilemez. Daha da düşündürücü olan, bu aşağılayıcı söylemin salonda bulunanlar tarafından kahkahalarla ödüllendirilmesidir.

Toplumsal barışın, eşit yurttaşlığın ve kardeşlik hukukunun konuşulduğu bir dönemde; Kürtleri ve Kürt kadınlarını hedef alan önyargıların böylesine rahat biçimde dolaşıma sokulması, geçmişin yaralarını onarmaya değil derinleştirmeye hizmet etmektedir.

Eski Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere salonda bulunan herkes şunu bilmelidir ki; bir halkın kadınlarını aşağılayan sözler karşısında sessiz kalmak başka, o sözlere kahkahalarla eşlik etmek başkadır. Kahkaha, söylenen sözün en güçlü onayıdır.

Bu onaya kendisi de Kürt olan, devlet tecrübesi ve temsiliyeti itibarıyla anında gerekli tepkiyi gösterip, hakarete karşı çıkması gerekirken kahkahasıyla destek veren Binali Yıldırım’ın davranışları da kabul edilemez derecede sorumsuzluk örneğidir.

Bölge Baroları olarak; kadınları, halkları ve insan onurunu hedef alan her türlü ayrımcı dili reddediyor; bu tutumu ve bu tutuma eşlik eden tavrı açıkça kınıyor, adı geçen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna saygı ile paylaşıyoruz."

Binali Yıldırım, Rahmi Koç, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özrü yetmedi! Rahmi Koç'un 'şakasına' tepkiler dinmiyor - Son Dakika

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