16 barodan ortak açıklama! Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundular

İzmir’de bir hastane açılışında iş insanı Rahmi Koç tarafından anlatılan "Kürt kadın" fıkrası, hukuk dünyasında ve kamuoyunda büyük bir krize yol açtı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatmasının ardından bölge baroları ortak bir bildiriyle suç duyurusunda bulundu. Yaşanan gelişmeler üzerine Rahmi Koç, yazılı bir açıklama yayımlayarak kamuoyundan özür diledi.

BAŞSAVCILIKTAN "ALENEN AŞAĞILAMA" SORUŞTURMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntüler üzerine harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan resmi açıklamada, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un açılış töreninde sarf ettiği ifadeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu kapsamında "Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama" suçundan re'sen soruşturma açıldığı duyuruldu.

16 BÖLGE BAROSUNDAN ORTAK AÇIKLAMA

Olayın hukuki boyutu derinleşirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 16 barodan çok sert bir ortak tepki geldi. Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van Baroları'nın imzasını taşıyan ortak bildiride şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, Rahmi Koç adlı kişi tarafından anlatılan ve Kürt kadınını aşağılayıcı, cinsiyetçi ve onur kırıcı ifadeler içeren sözde fıkranın, aralarında eski Başbakan Binali Yıldırım’ın da bulunduğu kişiler tarafından kahkahalar eşliğinde karşılanmış olmasını esefle karşılıyoruz. Kürt kadınının hem kadın kimliği hem de etnik aidiyeti üzerinden aşağılanmasını konu alan bu anlatının 'mizah' olarak sunulması kabul edilemez."

BİNALİ YILDIRIM'A DA TEPKİ VAR

Açıklamada, salonda bulunanların bu söylemi kahkahalarla "ödüllendirdiği" belirtilirken, özellikle eski Başbakan Binali Yıldırım'ın duruma anında tepki göstermesi gerekirken kahkahasıyla destek vermesi "kabul edilemez derecede sorumsuzluk örneği" olarak nitelendirildi. Bölge baroları, kadınları, halkları ve insan onurunu hedef alan her türlü ayrımcı dili reddettiklerini belirterek adı geçen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

RAHMİ KOÇ’TAN İLK AÇIKLAMA

Hakkında başlatılan re'sen soruşturma ve yükselen tepki dalgasının ardından Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’tan beklenen ilk açıklama geldi. Koç Holding’in resmi kanalları üzerinden yazılı bir mesaj yayımlayan Rahmi Koç, herhangi bir kötü niyet taşımadığını belirterek şu ifadelerle kamuoyundan özür diledi: "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla."