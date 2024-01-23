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Domuz yavrusu kameraya böyle yansıdı
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin güvenlik kamerasına gece saatlerinde şehir merkezine inen yavru domuz yansıdı.
Kozan merkez Tufanpaşa Mahallesi Nergiz Sokağa gece domuz indi. Domuz yavrusu ev sahibinde tedirginlik oluşturdu. Domuzun sokağa girdiği anlar bir vatandaşın evindeki güvenlik kamerasına yansırken çevrede yiyecek aradığı görüldü.
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