Domuza Çarpan Araç Devrildi: 5 Yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde domuza çarpan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
K.Ç. idaresindeki 23 ADD 418 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Yeniköy mevkisinde yola çıkan domuza çarptı.
Kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
