Geyve'de yaralı domuza eziyet eden üç şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Geyve'de yaralı domuza eziyet eden üç şüpheli gözaltına alındı

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaralı bir domuza tekme atarak eziyet eden üç kişi, sosyal medya videoları ile birlikte yakalandı. Şüpheliler hakkında hayvanları koruma kanunu ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçları kapsamında adli işlem uygulandı.

28.01.2025 00:46  Güncelleme: 07:49
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaralı haldeki domuza eziyet ettiği gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Kamışlı Mahallesi'nde yolda yaralı haldeki domuza tekme atarak eziyet eden ve alkollü olduğu belirlenen grup, bu anları video çekerek sosyal medyada paylaştı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.G (24), Y.B. (28) ve O.A. (21) ekiplerce gözaltına alındı.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda, şüpheliler hakkında, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" ve Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesi Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Geyve\'de yaralı domuza eziyet eden üç şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Geyve'de yaralı domuza eziyet eden üç şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat Çil:
    domuz bile olsa sonuçta bir canlı 115 2 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    yobaz toplumun yobaz fertleri 93 20 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    domuzunuzun ta burdan oraya kadar .... 11 66 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    pislikler.. sizin yerinize 20 30 400 tirtil yasasa daha iyidir Dunya icin . imsan ziyanlari.. 56 2 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    hayvanlara en azından memeli hayvanlara karşı işlenen suçların cezası insanlara karşı işlenen suçlar gibi olmalı 47 2 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Malum parti seçmeni bir şehir 23 17 Yanıtla
  • selim cehreli:
    Eti haram canı değil insan olamazsınız ?? 23 0 Yanıtla
  • Apple User:
    kesin hristiyanlar şikayet etmiştir. 2 7 Yanıtla
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