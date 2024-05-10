"Don Giovanni" Operası, Leyla Gencer'in Anısına Sahnelendi - Son Dakika
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"Don Giovanni" Operası, Leyla Gencer'in Anısına Sahnelendi

"Don Giovanni" Operası, Leyla Gencer\'in Anısına Sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Leyla Gencer'in vefatının 16. yılına ithafen "Don Giovanni" operasını sahneledi. İDOB Başrejisörü Caner Akın, Leyla Gencer'in sanat ve hayattaki duruşunun yeni kuşaklar üzerinde büyük bir etkisi olduğunu belirtti. Eserde başrolleri Caner Akgün, Göktuğ Alpaşar, Özgecan Gençer, Nesrin Gönüldağ, Ufuk Toker, Aslı Ayan, Alp Köksal ve Umut Tingür paylaştı.

10.05.2024 13:06
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"Don Giovanni" Operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından, Leyla Gencer'in vefatının 16. yılına ithafen sahnelendi.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, eser Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDOB Başrejisörü Caner Akın, sanatçının yurt dışında ulaştığı büyük başarılara değinerek, Türkiye'yi Avrupa'da gururla temsil ettiğini aktardı.

Akın, Gencer'in kendi asli milliyetini her zaman hatırlayan, hatırlatan ve savunan bir sanatçı olarak köklerini hiçbir zaman inkar etmeyen bir Cumhuriyet kadını ve sanatçısı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünya sanat tarihine iz bırakmış olan Leyla Gencer'in tutkusu, operaya, güzel şarkı söylemeye karşı hiç kaybetmediği aşkı, sanat ve hayat içindeki duruşu, bir eseri yorumlarken öncesi ve sonrasında gösterdiği titizlik, disiplin ve hassasiyetinin yeni gelen kuşaklar üzerinde büyük bir etkisi vardır ve var olmaya devam edecektir. 4 Mart 1956 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi, Mozart'ın başyapıtı Don Giovanni'nin Türkiye'deki ilk temsili ile sanatseverlerle buluştuğunda Leyla Gencer, 'Donna Anna' rolünü Suna Korad ile dönüşümlü olarak oynamıştır."

Don Giovanni temsilimizi duayen sanatçımız, hocamız, yol göstericimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olarak 'Devlet Sanatçısı' unvanını gururla taşıyan, 20. yüzyıl opera dünyasına damgasını vuran ve geniş repertuvarı, lirik sopranodan dramatik koloratüre uzanan bir yelpazede 72 role can veren Leyla Gencer'e ithafen gerçekleştiriyor ve değerli anısı önünde saygıyla eğiliyoruz"

Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu eserde "Don Giovanni" rolünü Caner Akgün, "Leporello"yu Göktuğ Alpaşar, "Donna Anna"yı Özgecan Gençer, "Donna Elvira"yı Nesrin Gönüldağ, "Don Ottavio"yu Ufuk Toker, "Zerlina"yı Aslı Ayan, "Masetto"yu Alp Köksal, "II Commendatore rolünü ise Umut Tingür yorumladı.

Eserde, İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı, İDOB Korosunu ise Volkan Akkoç yönetti. Eserin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını Kemal Yiğitcan üstlendi.

Kaynak: AA

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