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Donald Trump, Maine eyaletinin ön seçimlerine katılamama kararını temyize götürdü - Son Dakika
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Donald Trump, Maine eyaletinin ön seçimlerine katılamama kararını temyize götürdü

Eski ABD Başkanı ve 2024 Başkanlık Seçimleri aday adayı Donald Trump, Maine eyaletinin düzenleyeceği ön seçimlere katılamayacağına dair kararını temyize götürdü. Trump, eyalet yönetiminin kararının bozulması için Kennebec Bölge Üst Mahkemesine temyiz başvurusunda bulundu. Kararın 20 gün içinde açıklanması bekleniyor ve Trump'ın bu adımının ardından konu ABD Yüksek Mahkemesine taşınabilir. Ayrıca Trump'ın Colorado eyaletinin benzer kararı için de yakın zamanda temyiz başvurusu yapması bekleniyor.

Donald Trump, Maine eyaletinin ön seçimlerine katılamama kararını temyize götürdü
03.01.2024 - 10:11,
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Eski ABD Başkanı ve 2024 Başkanlık Seçimleri aday adayı Donald Trump, Maine eyaletinin, Cumhuriyetçi Partinin eyalette düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına dair kararını temyize götürdü.

ABD basınındaki haberlere göre, Trump, Kennebec Bölge Üst Mahkemesine, eyalet yönetiminin kararının bozulması için temyiz başvurusunda bulundu.

Bölge yargıcının 20 gün içinde kararını açıklaması bekleniyor.

Trump'ın bu adımının ardından konu, ABD Yüksek Mahkemesine taşınabilir.

Trump'ın, Colorado eyaletinin benzer kararı için de yakın zamanda temyiz başvurusu yapması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows, 28 Aralık'ta Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Cumhuriyetçi Partinin eyalette düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına yönelik karar verildiğini bildirmişti.

Kısa süre öncesinde Colorado Yüksek Mahkemesi benzer bir karar vermişti.

Kararlar doğrultusunda Trump'ın adı, 5 Mart 2024'te her iki eyalette yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde oy pusulalarında yer almayacak.

İki eyaletteki seçim yarışına ilişkin son kararı ABD Yüksek Mahkemesi verecek.

Kaynak: AA
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