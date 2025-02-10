Donan Şelale Seyirlik Görüntüler Sunuyor

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Donan şelale böyle görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde donan Uçak Şelalesi'nin buzlar içerisindeki görüntüsü seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da olumsuz hava şartları devam ediyor. Sıcaklıkların sıfır derecelerin altında seyrettiği kentte bir çok göl, gölet ve şelale dondu. Şuhut ilçesi Senir köyü sınırları içerisinde yer alan Uçak Şelalesi de soğuk havadan dolayı dondu. Donan şelale görüntüsü ile seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı. Donan şelale Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın çektiği görüntülere Müzisyen Aydın Baş'ın hang drum isimli enstrüman ile çaldığı müzik de eklenince ortaya güzel görüntüler çıktı.