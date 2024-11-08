Döndü Tozlu, Vefat Etti

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Milli Savunma Bakanlığı, 2018'de biriktirdiği yaşlılık maaşını Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklemek için Mehmetçik Vakfına bağışlayan 98 yaşındaki Döndü Tozlu'nun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı başladığında, yediden yetmişe tüm Türkiye'nin hayır duaları ile Türk Silahlı Kuvvetlerine desteğini ortaya koyduğu anımsatıldı.

Türk milletinin gücü ve desteğini arkasına alan Mehmetçiğin, Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istenilen terör koridorunu ortadan kaldırdığı hatırlatılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Milletimizin tek yumruk, tek yürek olduğu o günlerde Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Döndü Tozlu teyzemiz de asla ama asla unutamayacağımız bir fedakarlık örneği ile Mehmetçiğin gönlüne taht kurmuştu. O tarihlerde 92 yaşında olan Döndü teyzemiz, biriktirdiği yaşlılık maaşını Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklemek için Mehmetçik Vakfına bağışlamış ve 'asker millet' olan Türk milletinin tarih boyunca Mehmetçiğin yanında olduğunu bir kez daha hafızalara kazımıştı."

Tozlu'nun dün 98 yaşında vefat ettiği belirtilen açıklamada, Antalya'nın Serik ilçesindeki evine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi'ni temsilen 3'üncü Piyade Eğitim Tugayı ve Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz ile askeri personelin taziye ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Her zaman yüce gönüllü, fedakar ve vatansever bir büyüğümüz olarak hatırlayacağımız Döndü teyzemize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mehmetçik seni her zaman saygı, sevgi ve hürmetle yad edecek." ifadesi kullanıldı.