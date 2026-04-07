Dondurmam Gaymak Gapital: Yeni Başlangıç

"Dondurmam Gaymak" filminden 20 yıl sonra çekimine başlanan "Dondurmam Gaymak Gapital"in okuma provası Beykoz Kundura'da yapıldı.

Muğla'da çekilecek filmde başrolleri Cengiz Bozkurt, Okan Çabalar, Atakan Çelik, Mehtap Bayri, Zehra Yılmaz, Abdullah Burak Kaya, Gülnihal Demir ve Yasin Çam paylaşıyor.

Filme ilişkin açıklamada bulunan yönetmen Eyüp Boz, 20 yıl önceki ilk filmin sıcaklığında bir yapıma imza atmak istediklerini belirterek, "Öyle olacağına inanıyorum. İlk filmin tamamı neredeyse amatör oyunculardan oluşmuştu ama artık bu film uluslararası bir şeye de ulaştığı için profesyonel oyuncularımızdan, çok sevdiğimiz oyuncu arkadaşlarımızdan da destek alacağız." diye konuştu.

"Onun düştüğü çaresiz durumlar üzerine kurulu"

Okuma provasında basın mensuplarına konuşan oyuncu Okan Çabalar, ilk filmin açık hava gösterimlerinde sandalye taşıdığına dikkati çekerek, 20 yıl sonra aynı filmin içinde olmanın kendisi için çok özel olduğunu söyledi.

Hikayenin biraz da çatışma üzerine kurulu olduğunu aktaran Çabalar, "İlk filmdeki dondurmacı ile benim gibi yeni nesil bir dondurmacının arasındaki çatışma ve onun düştüğü çaresiz durumlar üzerine kurulu." dedi.

Oyuncu Cengiz Bozkurt, ilk filmin birkaç kuşağı etkileyen bir Ege komedisi olduğunu dile getirerek, "Biz de 20 yıl sonra bayrağı teslim alıp, biraz daha günümüze adapte ediyoruz. Yeni nesil komedi mi diyeceğiz, ne diyeceğiz bilmiyorum. Güzel bir ekip kurduk. Yönetmenimiz, yapımcımız hepsi birbirinden değerli insanlar. Muğla'da çekeceğiz. İyi bir film olacağını birincisinin üstüne koyarak daha iyi bir yerlere getireceğimizi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, tam devam filmi olmadığının altını çizerek, geçmişteki filmi referans alıp New York sahneleri de olmak üzere yeni bir mecranın izleneceğini aktardı.

İlk defa okuma provasında bir araya geldiklerine değinen Bozkurt, "Birbirimizin sesini duymuş olduk. Yeni yeni ısınıyoruz. Bunlar bizim için daha ilk provalar diyelim. Çok daha üstüne koyacağız. Tekrar tekrar provalar yapacağız. Bugün kostüm provamız da var. Onları da yapıp, kısa bir süre sonra molaya gidip sete çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Onun sıcaklığı da yansıyacak"

Oyuncu Mehtap Bayri, filmde yer almaktan duyduğu memnuniyete değinerek, "Yönetmen Eyüp Boz ile biz Ekmek Teknesi zamanında olduğu gibi tekrar bir arada olacağız. Onun sıcaklığı da yansıyacak." diye konuştu.

Oyuncu Gülnihal Demir ise 33 yıllık bankacılık kariyerinin ardından 50 yaşında oyunculuğa başladığını, Dondurmam Gaymak'ın hayatını değiştirdiğini, 20 yılda 130 projede yer aldığını vurguladı.

Demir, güzel bir ekibin filmde bir araya geldiğinin altını çizerek, "Gerçekten çok mutluyum. Güzel bir iş çıkacağına inanıyorum. Muğlalı olarak artık sizi en güzel şekilde ağırlamaya çalışacağız inşallah. Hayırlı olsun hepimize projemiz." dedi.

Oyuncu Zehra Yılmaz, Zeynep karakterini canlandıracağını söyleyerek, "Muğlalı, özüne sahip çıkan olduğu yere ait hisseden tatlı bir karakter." diye konuştu.

Oyuncu Atakan Çelik ise filmin "kapital" kısmını temsil ettiğini dile getirerek, "Oğlum Ali Muğla'ya tabii ki dönmek istiyor ve beraber bir yolculuğa çıkıyoruz. Bakalım neler olacak. Biz de Yasin'le çok uzun yıllardır beraberiz. O da bir Muğlalı. Çok mutluyum onunla da beraber olacağım için. Tabii ki yeni arkadaşlarımla beraber." dedi.

Yapımcılığını Unik filmin üstlendiği filmin konusu şöyle:

"Amerika'da bankacı olarak başarılı bir hayat süren Kamil, oğlunun mutsuzluğu ve geçmişin çağrısıyla Ula'ya geri döner. Ancak onu bekleyen manzara, anılarındaki gibi değildir. Ali Usta'nın emanet ettiği Nasip Dondurmaları borç batağındadır. Ruhunu kaybetmiş, kasabanın gözünde itibarını yitirmiştir."

Sete çıkmaya hazırlanan filmin Muğla çekimlerinde, ilk filmde olduğu gibi bölge halkı da rol alacak.