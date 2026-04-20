Dönerciyi Bıçakla Öldüren Sanığa Ağır Ceza
Dönerciyi Bıçakla Öldüren Sanığa Ağır Ceza

20.04.2026 16:04
Adana'da kavga sonucu dönerci Ozan Alpay'ı öldüren Gökhan B. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kavga ettiği seyyar dönerciyi bıçakla öldüren tutuklu sanık, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çarkıpare Mahallesi'nde 9 Eylül 2024'te çıkan kavgada Ozan Alpay'ın (27) öldürülmesine ilişkin Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökhan B. ile tarafların avukatları katıldı.

Gökhan B. savunmasında, Alpay'ı öldürme amacının olmadığını öne sürerek şu beyanda bulundu:

"Olay günü maktul bana çok ağır şekilde küfredip tezgahına yöneldi. Tezgaha yürümesine engel olmak istedim ancak beni itekledi. Kendimi korumak isterken elimde bulunan bıçağı rastgele salladım, hedef gözetmedim. Daha sonra evime gittim ve polisler gelince teslim oldum."

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde 9 Eylül 2024'te çıkan kavgada, seyyar dönercilik yapan Ozan Alpay'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Gökhan B. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
