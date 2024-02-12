Büyük Şarkı'yı söyleyen Dong halkının çeşitli görüntüleri - Son Dakika
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Büyük Şarkı'yı söyleyen Dong halkının çeşitli görüntüleri

Büyük Şarkı\'yı söyleyen Dong halkının çeşitli görüntüleri

Çin Yeni Yılı'nda turistleri karşılamak için Dong halkı, Büyük Şarkı adı verilen çoksesli bir halk müziği türünü sergiliyor. Şarkı, müzik aletleri ya da şef olmadan icra edilen bir korodur ve 2009 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiştir. Dong halkının yoğun olarak yaşadığı Sanjiang ilçesi, Hunan, Guangxi ve Guizhou eyaletlerinin birleştiği bir dağlık bölgede bulunmaktadır.

12.02.2024 12:48
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Büyük Şarkı'yı söyleyen Dong halkının çeşitli görüntüleri

Etnik Dong halkı, Çin Yeni Yılı'nda tüm dünyadan turistleri karşılamak için Büyük Şarkı'yı söylüyor.

Kam Büyük Korosu şarkısı olarak da bilinen Büyük Şarkı, müzik aletleri ya da şef olmadan sergilenen çoksesli bir halk müziği türü.

Şarkının güzel melodisine, farklı hikayeler, duygular ve öğretici şarkı sözleri eşlik ediyor.

2.500 yıllık geçmişi olan koro eseri, 2009 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildi.

Dong halkının yoğun olarak yaşadığı ilçe olan Sanjiang, Hunan, Guangxi ve Guizhou eyalet ve bölgelerinin birleştiği bir dağlık bölgede bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sanjiang Dong Özerk İlçesi'nden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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