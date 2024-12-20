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Döngüsel Tasarım Çalıştayı İstanbul'da

Döngüsel Tasarım Çalıştayı İstanbul\'da

İSTKA, yaratıcılığa odaklanan döngüsel tasarım çalıştayı ile sürdürülebilirliği destekledi.

20.12.2024 09:16
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İstanbul Kalkınma Ajansınca (İSTKA) yaratıcı endüstrilerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunulması amacıyla "Döngüsel Tasarım Çalıştayı" gerçekleştirildi.

The Hood TEKMER'de DCube işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe, farklı sektörlerden uzmanlar, akademisyenler, kamu temsilcileri, girişimciler ve tasarımcılar katıldı.

Ürün ve hizmetlerin tüm yaşam döngüsü boyunca yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesini sağlayan döngüsel tasarım, ekonomik büyüme ve çevresel korumayı bir araya getiren yaklaşım sunuyor.

Etkinliğin açılışında konuşan İSTKA Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent, döngüsel ekonominin sürdürülebilir kalkınma üzerindeki kritik rolüne dikkati çekerek, kurumlarının bu alanda yaptığı çalışmaları anlattı.

Döngüsel tasarımın İstanbul'un yaratıcı endüstrilerinde önemli potansiyele sahip olduğunu ifade eden Taşkent, "Döngüsel ekonomi, hepimizin gündeminde giderek daha fazla yer almaya başladı. Kaynak verimliliğinden sürdürülebilir kalkınmaya kadar çok geniş bir izleği var. Döngüsel tasarımı ön plana çıkarmamızın nedenleri arasında yaratıcılığın olması, bu çok değerli bir şey çünkü tasarım dediğinizde yüksek katma değeri konuşur hale geliyorsunuz." dedi.

Etkinlikte ayrıca, İnsan İnovasyon Tasarımcısı Arzu Kaprol, Ethica Finland Kıdemli Döngüsel Tasarım Stratejisti Ida Urmas ve DCube Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Kurucu Ortağı Gülcan Ergün konuştu.

Çalıştayda, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tasarım stratejileri ve başarılı uygulama örnekleri ele alındı.

Programın interaktif bölümlerinde katılımcılar, gruplar halinde döngüsel tasarım üzerine somut öneriler geliştirdi. Kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve girişimciler, ortak vizyon oluşturmak amacıyla fikir alışverişinde bulundu.

Bu çalışmalar sonucunda döngüsel tasarımın uygulanabilirliği ve sektörel bazda uyarlanabilir stratejiler ortaya konuldu.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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