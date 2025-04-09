Antalya Diplomasi Forumu 2025 Başlıyor - Son Dakika
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Antalya Diplomasi Forumu 2025 Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğindeki Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025), 11-13 Nisan tarihlerinde "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenecek. Forum'a 140'tan fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 70 bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisi ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 4 bini aşkın konuk katılacak.

09.04.2025 13:12
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğindeki Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025), 11-13 Nisan tarihlerinde "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenecek. Forum'a 140'tan fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 70 bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisi ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 4 bini aşkın konuk katılacak.

ADF-2025, 11-13 Nisan tarihlerinde "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla Antalya'da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak foruma 140'tan fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'ten fazla bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisi ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 4 bini aşkın konuğun katılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, çeşitli formatlarda düzenlenecek 50'den fazla oturumda Orta Doğu'dan Asya Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan çeşitli coğrafyaları ilgilendiren konular ele alınacak. Ayrıca iklim değişikliği, terörizmle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zeka dahil olmak üzere küresel gündemin öne çıkan başlıkları da gündemde olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın forum kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Temas Grubu Toplantısı, Türkiye-Bosna Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Türkiye- Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı'na katılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Diplomasi Forumu 2025 Başlıyor - Son Dakika

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