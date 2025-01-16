Dorset'te Anaerkil Toplum Bulundu

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Dublin Trinity College ve Bournemouth Üniversitesinden araştırmacılar, İngiltere'nin Dorset bölgesindeki mezarların incelenmesi sonucunda, Demir Çağı'nda bölgede anaerkil toplulukların yaşadığını ortaya koydu.

Science Daily'nin haberine göre araştırmacılar, Dorset bölgesindeki birçok mezardan 50 farklı genom örneğini inceledi.

Verilerden yola çıkarak mezarların ait olduğu Demir Çağı'na ait grubun soyağacını çıkaran araştırmacılar, burada yaşayan toplumların binlerce yıl kadın soyu üzerinden devam ettiğini tespit etti.

Araştırmacılar, söz konusu topluluklarda yapılan evlilikler veya ölümler sonrası dönemlerde, genelde kadınların bölgede yerleşik kaldığını, erkeklerin ise yaşadıkları yerleri terk ederek kadınların yaşadıkları topluluklara dahil olduğunu ortaya koydu.

Bu durum nedeniyle bölge toplumundaki soyağacının genellikle kadınlar üzerinden ilerlediğini tespit eden araştırmacılar, mal ve mülk haklarının da yine kadınlar üzerinden gelecek nesillere aktarıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacılar, kadınların "sosyal ve politik olarak üstün olduğu" bir toplum bulgusunun antik Avrupa dönemlerinde ilk kez görüldüğünü aktarırken daha önceki genetik çalışmalarının incelenmesi sonucu bu durumun sadece Dorset bölgesiyle sınırlı olmadığını ortaya çıkardı.

Demir Çağı İngiltere'si üzerinde daha önce yapılan genetik veri araştırmalarında da Dorset bölgesi kadar büyük bir sonuç olmasa bile benzer bir sosyal örüntünün birçok farklı toplulukta gözlemlendiği açıklanmıştı.

Araştırma, "Nature" dergisinde yayımlandı.