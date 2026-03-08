Dortmund'da Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
Dortmund'da Kadınlar Günü Kutlaması

Dortmund\'da Kadınlar Günü Kutlaması
08.03.2026 22:56
Dortmund'da Dr. Safiye Ali'nin kabrine çiçekler bırakılarak Kadınlar Günü kutlandı.

Almanya'daki Dortmund Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu (BVT), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye'nin ilk kadın tıp doktoru olarak kabul edilen Dr. Safiye Ali'nin kabrini ziyaret etti.

Meclis grubu üyelerinin yanı sıra çok sayıda kadının da katıldığı ziyarette, Dr. Safiye Ali'nin Dortmund kentindeki mezarı başına çiçekler bırakıldı.

Dortmund Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Emre Güleç, Dr. Safiye Ali'nin hayatını anlatarak, kadınların toplumdaki rolüne değindi.

Dr. Safiye Ali'nin kadınların eğitim ve sağlık alanında öncü isimlerinden biri olarak hem Türkiye'de hem de Almanya'da önemli bir iz bıraktığını kaydeden Güleç, "Onun hayat hikayesi, kadınların toplumsal hayata eşit katılımı ve fırsat eşitliği açısından bugün de ilham vermeye devam etmektedir." dedi.

Güleç, BVT Meclis Grubu'nun ziyaretinin, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadınların toplumdaki eşit hakları ve görünürlüğü için verilen mücadelenin önemine dikkat çekmeyi ve Dr. Safiye Ali'nin hatırasını saygıyla anmayı amaçladığını belirtti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dortmund'da Kadınlar Günü Kutlaması

SON DAKİKA: Dortmund'da Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
