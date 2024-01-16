Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, 2023\'e damga vuran fotoğrafları seçti

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.
Keskin, 5 kategoride oylamaya sunulan AA muhabiri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı" adlı fotoğrafını seçen Keskin, "Çevre-Yaşam"da Erçin Ertürk'ün "Sevgini Gücü", "Spor"da ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük Topçuları" başlıklı karesini oyladı.
Bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Bekleyiş" fotoğrafını oylayan Keskin, " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ashraf Amra'nın "Yanımda Ol Anne" adlı fotoğrafını seçti.
Keskin, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik ederek, "Birbirinden güzel, birbirinden anlamlı fotoğraf karelerini inceledim. İnsanları sevgiye yönlendirenleri seçmeye çalıştım. Emeği geçen Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ederim." diye konuştu.
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