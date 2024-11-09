Dörtyol\'da AK Parti Kongresi Yapıldı

Güncel

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Atatürk Parkı'ndaki salonda düzenlenen kongrede tek aday Mithat Açıcı, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

Açıcı yaptığı konuşmada, Dörtyol için çok çalışacaklarını söyledi.

Kongreye, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Abdulkadir Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile partililer katıldı.