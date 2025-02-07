Dörtyol\'da Deprem Şehitleri Anıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler, öğretmenlerden oluşan koronun söylediği türkülerle anıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, çeşitli branşlarda görev yapan 50 öğretmenden oluşan koro, konserde türküler seslendirdi.
Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, sahne alan öğretmenleri tebrik ederek depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
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