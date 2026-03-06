Dörtyol'da Hırsız Zanlısı Tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 evden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune Evler Mahallesi'ndeki bir evden 25 bin lira ve Sanayi Mahallesi'ndeki bir evden 60 bin lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce kimliği belirlenen şüpheli S.Ü. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.