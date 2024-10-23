Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla yapılan denetimlerde, oluşturulan uygulama noktalarında araçlar ve araçlardaki kişiler arandı.
Ekipler denetimde Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgu da yaptı.
Denetimlerde, bazı araç sürücülerine para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Huzur Uygulaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?