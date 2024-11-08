Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Özerli Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Bilal Soylu'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İtfaiyeyle eve giren polis ekipleri yaptıkları kontrolde Soylu'nun cesedini buldu.
Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Kaybolan Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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