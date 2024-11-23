Dörtyol\'da Kaza: 3 Yaralı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

B.B. idaresindeki 31 Z 2477 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi'nde S.T idaresindeki 31 ALK 026 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki M.T. ve N.G. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.