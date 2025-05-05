Hatay'ın Dörtyol ilçesinde köprüden yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muhammed Enes Oral'ın (19) kullandığı plakasız motosiklet, dün Özerli Köprüsü'nden aşağı yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Oral, sağlık ekibince kaldırıldığı İskenderun ilçesindeki özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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