Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.
Küllü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 1 helikopter ve arazözler sevk edildi.
Çalışmalarda görev alan 2 söndürme uçağı ve 1 helikopter, havanın kararmasıyla müdahaleye ara verdi.
Ekiplerin zorlu arazi koşullarında yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika
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