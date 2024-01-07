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Dörtyol'da Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı - Son Dakika
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Dörtyol'da Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, S.C. idaresindeki bir otomobil ile S.A. idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpışmanın ardından S.C. idaresindeki otomobil alev aldı ancak itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Dörtyol\'da Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı
07.01.2024 - 22:01,
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

S.C. idaresindeki 01 ADG 922 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda S.A. idaresindeki 80 ACB 192 plakalı otomobille çarpıştı.

Ardından S.C. idaresindeki otomobil alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Dörtyol'da Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı - Son Dakika
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