Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurulan uygulama noktalarında araçları ve içindeki kişileri kontrol etti.
Ekipler, 130 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.
Eksikleri tespit edilen araçların sürücülerine 58 bin 530 lira ceza kesildi, 2 motosiklet trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Polis Uygulaması - Son Dakika
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