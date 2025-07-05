Dörtyol'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, SPA merkezi ve masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte SPA merkezi ve masaj salonlarına yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde, 6 yabancı uyruklunun çalışma belgelerinin olmadığı tespit edildi.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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