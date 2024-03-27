Dörtyol'da tır ile motosiklet çarpışması sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dörtyol'da tır ile motosiklet çarpışması sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir hafta önce meydana gelen trafik kazasında tır ile motosiklet çarpışmış, kazada ağır yaralanan Nazife Ergül tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişi ise tedavi altına alındı.

27.03.2024 16:59  Güncelleme: 17:01
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir hafta önce tır ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İskenderun-Dörtyol kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nazife Ergül kurtarılamadı.

Kadının cenazesi morga gönderildi.

A.Ç. idaresindeki 38 TZ 8127 plakalı tır ile A.T'nin kullandığı 31 APU 816 plakalı motosiklet 19 Mart'ta İskenderun-Dörtyol kara yolunda çarpışmış, kazada A.T. ve Nazife Ergül yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dörtyol'da tır ile motosiklet çarpışması sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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