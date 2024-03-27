Dörtyol'da tır ile motosiklet çarpışması sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Malatya'da Deprem Sonrası Yapım Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıma uğrayan Malatya kent merkezini ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında yapımına başlanan iş yeri ve konutlar yükseliyor. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, yapılan incelemeler sonucunda Akpınar bölgesinde 5 bin 265 bağımsız birimden oluşan konut ve iş yerlerinin yapımına başlandığını belirtti. Malatya'yı hızla ayağa kaldırmak istediklerini ifade eden Babacan, inşaatların bir yıl içinde tamamlanacağını ve şehrin canlanacağını söyledi. Ayrıca, rezerv alanının genişletildiği ve 43 ayrı bölgede daha konutların yükseleceği bilgisi de paylaşıldı.