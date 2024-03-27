Dörtyol'da tır ile motosiklet çarpışması sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir hafta önce tır ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İskenderun-Dörtyol kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nazife Ergül kurtarılamadı.
Kadının cenazesi morga gönderildi.
A.Ç. idaresindeki 38 TZ 8127 plakalı tır ile A.T'nin kullandığı 31 APU 816 plakalı motosiklet 19 Mart'ta İskenderun-Dörtyol kara yolunda çarpışmış, kazada A.T. ve Nazife Ergül yaralanmıştı.
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıma uğrayan Malatya kent merkezini ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında yapımına başlanan iş yeri ve konutlar yükseliyor. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, yapılan incelemeler sonucunda Akpınar bölgesinde 5 bin 265 bağımsız birimden oluşan konut ve iş yerlerinin yapımına başlandığını belirtti. Malatya'yı hızla ayağa kaldırmak istediklerini ifade eden Babacan, inşaatların bir yıl içinde tamamlanacağını ve şehrin canlanacağını söyledi. Ayrıca, rezerv alanının genişletildiği ve 43 ayrı bölgede daha konutların yükseleceği bilgisi de paylaşıldı.
İstanbul Fatih'te bir kadının darbedilirken manevi değerlere de küfredilmesi olayının görüntülerinin sosyal medyada yayımlandığı belirtildi. Şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan işlem yapıldığı ve 11 suç kaydının olduğu anlaşıldı. Olayın yaşandığı iş yerinin faaliyetine son verildi ve tahliye süreci başlatıldı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Arnavutköy'de seçim çalışmalarına devam etti. Beştaş, partililerle buluşarak vaatlerin halkın sorunlarıyla örtüşmediğini belirtti ve yerel seçimlerin başarı düzeyini yükseltmek için bir fırsat olduğunu vurguladı. Arnavutköy'de seçimin kazanılması için hiçbir sebep olmadığını söyleyen Beştaş, yönetimde kadınların bulunmasının parti felsefesi olduğunu ifade etti.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kafede alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 14 kişi yaralandı. Olayda 18 şüpheli gözaltına alındı. Taraflar arasında yaşanan silahlı çatışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
Cizre 100. yıl İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Demir, en çok kitap okuyan öğrencilere ve yetişkinlere kitap hediye etti ve okumanın önemine değindi.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, minibüsün tünelde çalışan işçilerin bulunduğu platforma çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Muslihittin Mahallesi'nde yapımı 1996'da tamamlanan Şeyh Muslihittin Camisi'ne her mevsimde yuvalanan leylekler, bu yıl da yuvalarını kurdu. Mahallenin simgesi haline gelen leylekler vatandaşların ilgisini çekerken geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında 28 yıllık caminin kubbesindeki yuvalarına yerleşti. Yaklaşık 10 yılı geçkin zamandan bu yana gelen leylekler mahalleyle özdeşleşti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gümüşhane'de seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her türlü sorunu aşabilecek kapasitede olduğunu belirtti. Babacan, belediyeciliğin düzgün ve etik kurallar çerçevesinde yapılması gerektiğini vurgulayarak, DEVA Partisi'nin belediyecilik anlayışını ve eylem planlarını açıkladı.
Cumhur İttifakı-AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, adaylığının ilan edilmesinden bu yana vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Tombaş, 31 Mart yerel seçimlerinde büyük zafer kazanacağı öngörülüyor. Tombaş, her ziyarette coşkuyla karşılanıyor ve Sultanbeyli'yi daha mutlu insanların şehri yapmak için çalışma azmiyle sahada olduğunu belirtiyor.
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