Dörtyol'da tırın otomobili sürüklediği kaza güvenlik kamerasında

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın önünde seyreden otomobili sürüklediği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Plakası bilinmeyen tır, Özerli Mahallesi Mustafa Kemal Duduoğlu Bulvarı'nda önünde ilerleyen 31 L 2019 plakalı mini elektrikli otomobile çarptı.

Otomobilin, tır tarafından sürüklendiği kazada isimleri öğrenilemeyen sürücüler yara almadı.

Araçlarda hasara neden olan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.