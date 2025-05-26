Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine K.T'nin evinde arama yaptı.
Adreste 40 gram esrar, 49 uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek, 42 fişek, 6 mermi ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.T. emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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