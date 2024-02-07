Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Dörtyol'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Dörtyol\'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kovalamaca sonucu durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

07.02.2024 09:31  Güncelleme: 09:31
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kovalamaca sonucu durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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