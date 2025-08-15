Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

15.08.2025 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dörtyol'da uyuşturucu ticareti yapan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

Operasyonda 10 şüpheli yakalanmış, adreslerdeki aramalarda 290,5 gram sentetik uyuşturucu, 116 uyuşturucu hap, 2 sentetik ecza hapı, ruhsatsız av tüfeği, 29 kartuş ve 7 ses fişeği ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Politika, 3-sayfa, Dörtyol, Güncel, Hukuk, hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay “Alkışlayın“ dedi, kaymakam istifini bozmadı Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay "Alkışlayın" dedi, kaymakam istifini bozmadı
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Arda Turan’ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham’a gidiyor Arda Turan'ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham'a gidiyor
BtcTurk’te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu BtcTurk'te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu
Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
İlk görüntü geldi Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya’da İlk görüntü geldi! Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya'da
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu 23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu

11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
18:22
Konya’da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
Konya'da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
18:20
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
18:16
Rıdvan Dilmen’den dev iddia: Avrupa’da yüzde 80 yarı final oynayacaklar
Rıdvan Dilmen'den dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar
18:06
Karagümrük maçında oynayacak mı Okan Buruk’tan Victor Osimhen kararı
Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı
18:00
Şanlıurfa’da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
Şanlıurfa'da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
17:57
Dünyanın gözü Alaska’daki zirvede Trump, Putin’den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
17:24
Adli Tıp: Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
17:20
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 13:22:30. #7.11#
SON DAKİKA: Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.