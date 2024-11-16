Dörtyol'da Vahşi Depolama Alanındaki Çöpler Titizlikle Toplandı - Son Dakika
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Dörtyol'da Vahşi Depolama Alanındaki Çöpler Titizlikle Toplandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Topaktaş yaylasındaki vahşi çöp depolama alanında belediye ekipleri zorlu şartlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. İki traktör römorku dolusu çöp toplandı ve önümüzdeki süreçte çöplerin düzenli olarak toplanacağı duyuruldu.

16.11.2024 09:32  Güncelleme: 09:38
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Yaylada vadiye atılan torbalarca çöp zorlu şartlarda toplandı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bölge sakinlerinin vahşi çöp depolama alanı olarak kullandığı vadideki çöpler, belediye ekiplerince zorlu şartlarda titizlikle toplandı.

Doğası ve mevsimsel özellikleriyle Türkiye'nin en eşsiz bölgelerinden olan Hatay'daki Amanos dağının etekleri adeta saklı cenneti andırıyor. Dörtyol ilçesinde bulunan Topaktaş yaylası da Amanos dağı eteğinde bölge sakinlerinin yaşam alanları arasında. Topaktaş yaylasında yaşayan vatandaşlar, uzun süredir bölgedeki vadiyi vahşi depolama alanı olarak kullanıyordu. Dörtyol Belediyesi ekipleri, Başkan Dr. Bahadır Amaç'ın talimatıyla bölgede temizlik çalışması başlattı. Sarp vadide zorlu şartlarda gerçekleştirilen temizlik çalışmasında ekipler tarafından 2 traktör römorku dolusu çöp toplandı. Başkan Amaç, bölgede yaşayan vatandaşların çöplerinin bundan sonraki süreçte belediye ekipleri tarafından düzenli olarak toplanacağını söyledi.

"Bu sene orayla ilgili şöyle bir çözüm bulduk, bir rampa yaptık haftada iki gün orada damperli kamyonla ve traktörle çöp toplayacağız"

Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç, Topaktaş yaylasında yürütülen temizlik çalışması hakkında bilgi vererek "Orada daha önceden yayla sakinlerimizin çöplerinin biriktirildiği bir bölgeydi, vahşi depolama alanı olarak kullanılan bölgeyle ilgili titiz bir çalışma yürüttük. Vadide bulunan çöplerin hepsi çok yüksek olduğu için iplerle inilerek toplandı ve iki traktör çöp çıktı. Uzun yıllardır vadide çöp birikmiş ve çürümeye başlamış artık. Arkadaşlarımız çok emek etti onlara da buradan teşekkür ediyorum. Çöplerin bulunduğu yer düz bir zemin değil, bayağı yüksek derin bir vadide. Yolun kenarında giden arkadaşlarımız varsa orayı bilirler. Bu sene orayla ilgili şöyle bir çözüm bulduk, bir rampa yaptık haftada iki gün orada damperli kamyonla ve traktörle çöp toplayacağız. Vadideki çöpler iki gün boyunca yaylada toplandı, toplanılan atıkları çöp toplama merkezine götürdük. Yayladaki çöpleri her yıl toplamaya devam edeceğiz çünkü oradaki ormanlar ve doğa bizim değil, gelecek nesillere tertemiz bir yer bırakmak zorundayız. Biz bu güzel ülkeyi bugün yaşayanlar için de gelecekte yaşayanlar için de tertemiz bırakacağız çünkü bu bizim sorumluluğumuzdur. Bize emanet eden atalarımıza ihanet edemeyiz, bugünümüzü bugünde yaşayıp geleceği ihmal edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Dörtyol\'da Vahşi Depolama Alanındaki Çöpler Titizlikle Toplandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Dörtyol'da Vahşi Depolama Alanındaki Çöpler Titizlikle Toplandı - Son Dakika

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