Dörtyol\'da Yangın, 3 İş Yeri Zarar Gördü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangın çıkan pasajdaki 3 iş yerinde hasar oluştu.
Sanayi Mahallesi'ndeki Ören Pasajı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 iş yerinde hasar oluştu.
İşletmelerde soğutma çalışması yapıldı.
