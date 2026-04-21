Doruk Madencilik İşçileri Gözaltında

(ANKARA) – TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Doruk Madencilik işçilerinin gözaltına alınmasına ilişkin, "SSS Yıldızlar Holding Doruk Maden işiçileri derhal serbest bırakılmalıdır. Ülkemiz, haklarımız, emeğimiz ve mesleğimiz için mücadele etmeye, bilimden, emekten ve halktan yana olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçilerin bir kısmı dün yürüyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaşmıştı. Bağımsız Maden İş, madencilerden 110'unun bu sabah gözaltına alındığını açıkladı.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"SSS Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin 5 aylık maaş alacakları ve 12 yılı aşan kıdem tazminatlarını alamadıkları için Eskişehir'den Ankara'ya yürüyerek haklarını almak için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı önünde açlık grevine başladıkları günün gecesi gözaltına alınmaları kabul edilemez. Anayasamıza göre çalışmak bir haktır ve angarya yasaktır. Ancak ülkemizde başta madenciler olmak üzere emekçiler haklarını alamamakta, düşük ücretler ve ağır çalışma koşullarında açlığa, yoksulluğa ve angaryaya mahküm edilmektedirler."

Haklarını aradıklarında da emekçiler ya işten atılmakta ya da bugün Doruk Madencilik işçilerinde olduğu gibi hukuki baskılara maruz kalmaktadırlar. SSS Yıldızlar Holding Doruk Maden işiçileri derhal serbest bırakılmalıdır. Ülkemiz, haklarımız, emeğimiz ve mesleğimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak; bilimden, emekten ve halktan yana olmaya devam edeceğiz."